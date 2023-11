Vaccino Covid | l' ex direttore Aifa Li Bassi | Hanno messo il green pass anche se sapevano che con il siero non si interrompeva trasmissione

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di sabato 18 novembre 2023) «La maggiore trasparenza è sempre un beneficio per tutti soprattutto perché porta con sé un bene ineguagliabile, ossia la fiducia che le istituzioni operino sempre e soltanto per l’interesse della gente. Per una agenzia regolatoria sui farmaci, come l’in Italia, questa fiducia è essenziale e no