Usa | sparatoria in un ospedale del New Hampshire | l’accaduto

(Di sabato 18 novembre 2023) Usa,in undel New, due le persone morte compreso l’assalitore Un uomo armato ha sparato e ucciso una guardia di sicurezza nell’atrio dell’psichiatrico statale del New, poi un agente dello Stato ha ucciso il tiratore. A dare la notizia sono le autorità locali citate da Usa today. La sicurezza interna e la gestione delle emergenze del Newhanno confermato sui social media che l’aggressore era morto. Le autorità hanno identificato la vittima come Bradley Haas, 63 anni, agente di sicurezza del Dipartimento di Sicurezza dello Stato, che stava lavorando all’ingresso della hall del NewHospital di Concord. Haas viveva a Franklin, una cittadina a circa 20 miglia da Concord. Ha lavorato come agente di polizia ...