Unplugged dei Nirvana | quanto tempo è passato

Leggi su ilpost

(Di sabato 18 novembre 2023) «Prima di cena, rientrando brillo e incantato verso la città, mi fermai in un negozio e comprai l’"in New York", il disco che ho poi più ascoltato, che ho letteralmente consumato, che mi ha accompagnato in tutti i miei viaggi, le mie città, le mie case, i miei drammi, le mie estasi. E ancora oggi, trent’anni esatti più tardi, mi assilla una domanda: mi incaponisco a frugare in cosa ci sia nella dolce asprezza di quella voce, di quelle parole, di quella musica, di quel maglioncino verde, di quelle sigarette, di quelle accelerazioni e quei silenzi, che mi fa vibrare così tanto. Anche cosa vibra nel ricordo di me che imparo una delle sue canzoni»