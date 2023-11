Unimpresa lancia l’allarme | “Attenzione | nell’edilizia mancano i tecnici”

Leggi su impresaitaliana

(Di sabato 18 novembre 2023) Dal workshop Smart installer, organizzato dalla FederazioneImpianti e Nuove Tecnologie, è emerso che nei prossimi tre anni saranno a rischio il 65% delle ditte individuali.specializzati per il settore dell’edilizia, tra progettisti e installatori, e il mercato è paralizzato: entro tre anni, considerando l’età anagrafica e i requisiti per il raggiungimento della pensione, è a rischio il 65% delle ditte individuali. Serve, perciò, un ricambio generazionale e, per raggiungere questo traguardo, occorre sensibilizzare e promuovere la necessità di più formazione nel mondo degli impiantisti, con l’obiettivo di innovare il patrimonio edilizio del Paese e, più in generale, le città italiane. È quanto emerso nei giorni scorsi durante il workshop Smart installer, organizzato dalla Federazione ...