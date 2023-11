Un’app per imparare l’inglese | che supporta i docenti nella preparazione dei loro studenti agli esami di certificazione | dal livello Pre A1 al B1

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 18 novembre 2023) Trinity College London presenta le ultime novità per insegnare e apprenderein modo motivante e coinvolgente. Scopri “Skill Up!”, il nuovo alleato digitale per lo sviluppo delle competenze in lingua inglese per glidai 5 ai 14 anni. Integrata con l’Intelligenza Artificiale, l’applicazione offre un percorso di apprendimento personalizzato e coinvolgente, un passo L'articolo .