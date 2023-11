Una delegazione cinese a Treviglio per firmare un accordo di amicizia

Leggi su bergamonews

(Di sabato 18 novembre 2023). Nella mattinata di venerdì (17 novembre) unaarrivata dalla Cina con a capo il sindaco di Linyi (11 milioni di abitanti) e il sindaco della contea di Linshu (680mila abitanti) è stata accolta in municipio dal sindaco diJuri Imeri in occasione della visita ufficiale allo stabilimento Same Deutz-Fahr. Nella sala della Torretta è avvenuto uno scambio di doni tra i primi cittadini ed è stato firmato un patto tra le due città per l’instaurazione di rapporti die cooperazione tra la Contea di Linshu della Repubblica Popolare. Unche rafforza ancora di più il rapporto tra la città e Same, la storica fabbrica di trattori oggi diventata un’azienda leader nella produzione di trattori, ...