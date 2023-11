(Di sabato 18 novembre 2023) Il prossimo giovedì, 23 novembre, debutterà su Rai 1 la secondade Un, la fortunata fiction che vede protagonista Alessandro Gassman. In ragione del cambio di palinsesti causato dall’appuntamento con le Nitto ATP Finals, l’ultimo torneo di tennis dell’anno a cui hanno partecipato gli otto migliori giocatori del mondo, tra cui l’italiano Jannik Sinner, la messa in onda della fiction è stata posticipata. Tuttavia, la secondade Unè già caricata su RaiPlay, dove sono disponibili i primi episodi. Un2 conterà sei episodi, durante i quali riprenderanno le avventure degli allievi del professor Dante Balestra (Gassman). A incuriosire maggiormente i tanti appassionati della fiction, c’è però a storia d’amore tra...

Nicolas Maupas - video intervista Un professore 2 : «Simone non impara mai dai suoi errori - Cuomo è divertentissimo»

Chi è Nicolas Maupas - Simone in Un Professore 2

'Dream Scenario - Hai mai sognato quest'uomo' di Kristoffer Borgli Paul Matthews (Cage ), apatico padre di famiglia e annoiatodi biologia, vive la routine quotidiana in pieno ...

Un professore, Nicolas Maupas e Damiano Gavino parlano del rapporto tra Simone e Manuel nella nuova stagione Isa e Chia

Nicolas Maupas: “Cosa faccio con Damiano sul set di Un Professore" Biccy

Connessioni umane e battaglie sociali. Lavoratori precari, famiglie in crisi. Comunità non agiate. Da oltre mezzo secolo, da quel Poor Cow che nel 1967 lo laureò mascotte del free cinema inglese, Ken ...Al cinema “The Old Oak”, “Dream Scenario” e il prequel di “Hunger Games”: trama e recensione delle uscite del weekend. Su Amica.it ...