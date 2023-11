Un posto al sole | spoiler | arriva Isabella | Silvia in difficoltà

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 18 novembre 2023) Unalindugerà su una scoppiettante new entry che rivitalizzerà le prossime trame, come si evince dagli. Si tratta di, la madre di Riccardo Crovi. La donna, infatti, arriverà a Napoli dopo aver saputo dal figlio che sta per convolare a nozze con Rossella Graziani. Ricordiamo che Crovi, dopo aver trascorso una romantica vacanza estiva con la fidanzata, le ha inaspettatamente chiesto di sposarlo e lei ha accettato. I due, a quel punto, si sono immersi nei preparativi delle loro nozze, ma Riccardo ha comunicato a Rossella che nessuno dei suoi familiari avrebbe partecipato alla cerimonia. Rossella, dopo aver appreso che il suo fidanzato ha interrotto i rapporti con i suoi parenti, persino con sua madre, gli ha consigliato di rimediare e di avvisare almeno lei del loro matrimonio. Il medico, ...