Un miliardario cerca una coppia che viva sulla sua isola | il ‘lavoro dei sogni’ verrà retribuito con 170 mila euro I requisiti richiesti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023) Essere pagato per vivere su un’caraibica assieme al proprio partner? Un sogno che per unapotrebbe diventare realtà. Unha intenzione di pagare circa 170due innamorati che saranno selezionati per promuovere la sua isla. Lo fa sapere l’agenzia di reclutamento Fairfax and Kensington, che ha pubblicato i dettagli dell’offerta. Il magnate e il suo team sono alla ridi esperti dei social network, pronti a documentare l’avventura. I due devono essere “abituati al lusso”. Come si fa a mandare un cv? Non serve un cv: basterà infatti inviare un video TikTok, chepoi visionato ed eventualmente preso in considerazione. Il compito dei futuri prescelti sarà quello di documentare la vita nelle Isole Vergini britanniche. “La ...