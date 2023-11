Un drink con… Davide Locatelli

Leggi su bergamonews

(Di sabato 18 novembre 2023) Partito da Bergamo e arrivato a conquistare gli Stati Uniti, il posto che oggi, a 31 anni, chiama “casa”.ha portato la sua musica in ogni angolo del mondo, dai locali di culto come il Blue Note o il Viper Room, ai posti più impensabili: in mezzo al lago del Monte Pora, a oltre 5mila metri di altitudine in India, nel deserto, in cima alle scogliere. Artista, compositore, performer. Oggi è uno dei pianisti più apprezzati sul panorama mondiale. Ci ha raccontato il suo percorso, nel quale ha sempre voluto cercare di rompere gli schemi. Riuscendoci con successo. Intervista di Giorgio Dusi, realizzata all’Hortus di Bergamo Ascolta “” su Spreaker.