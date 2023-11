Un drink con… Davide Locatelli | “La mia musica | gli Stati Uniti e le mie imprese in posti impossibili”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 18 novembre 2023) Bergamo. Da Valbrembo al Blue Note e al Viper Room, locali di culto nella storia della. A 31 anni,è uno dei pianisti più conosciuti sul panorama italiano e internazionale. Bergamo lo ha “cullato e cresciuto”, oggi vive a Los Angeles, dove ha “un pezzo di cuore” e tanti progetti. Il suo viaggio sui tasti è iniziato da piccolo, sotto l’influenza del papà, quando al conservatorio di Mantova ha iniziato i suoi studi: “Avevo 8 anni e l’insegnante non credeva che fossi lì davvero per sostenere l’esame, in mezzo a persone di trent’anni”. Non è un caso se il diploma in pianoforte classico ottenuto a 19 anni lo ha reso uno tra i più giovani ad averlo conseguito. Il successo, però, è arrivato dall’altra parte dell’Atlantico, negli, dove “se un’etichetta crede in te fa di ...