“Un cerotto per amico” | per aiutare bambini e familiari a evitare situazioni di pericolo in casa

Dal 20 novembre, dal lunedì al venerdì, alle ore 9.35 su Rai Yoyo e su RaiPlay, va in onda 'Unamico', il nuovo programma Rai Kids che si rivolge ai bambini dai 3 ai 7 anniaiutarli a riconoscere, prevenire ed evitare situazioni di pericolo in casa e non solo, con qualche ...

"Un cerotto per amico": su Rai Yoyo il programma che aiuta i bimbi a riconoscere i pericoli RaiNews

Un cerotto per amico, la prevenzione e il pronto soccorso per bimbi e famiglie su Rai Yoyo Tvblog

Protagonisti della trasmissione il pediatra Andrea Cagliero e il popolare pupazzo Lallo. La sigla finale è un brano rap che ricorda ai bambini come e quando chiamare il numero di emergenza 112 ...Parte su Rai Yoyo un nuovo programma di servizio pubblico per aiutare piccoli e grandi a riconoscere, prevenire ed evitare situazioni di pericolo in casa e non solo, con qualche nozione elementare di ...