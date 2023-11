Ultime Notizie Roma del 18-11-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 novembre 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e di Giulia c’è il corpo di donna ritrovato vicino al lago di Barcis in provincia di Pordenone il lago si trova lungo la direzione seguita dall’ auto di Filippo Turetta Nella notte tra sabato e domenica scorsi dopo l’aggressione ripresa dalle telecamere di un’azienda da parte del giovane danni della ragazza venuta nell’area industriale di Fossò ha una trentina di chilometri da Venezia Giulia aveva gli stessi abiti che indossava al momento della scomparsa l’app del procuratore di Venezia Filippo costituisci p e racconta la tua versione andiamo in Medio Oriente La mezzaluna Rossa denuncia almeno 5 morti in un attacco contro il campo profughi di Balata in cisgiordania secondo i media italiani le persone uccise da Massi il 7 ottobre al festival musicale nuova sono state 364 e non ...