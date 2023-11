Ultime Notizie Roma del 18-11-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 novembre 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la conferma ufficio ma non ufficiale che il corpo di giovane donna trovata stamane dei vigili del fuoco nella zona di Barcis provincia di Pordenone e di Giulia cecchettin come infatti dichiara il procuratore di Venezia Bruno Cherchi all’anta potrebbe essere il tuo ma lo diciamo sulla base dei primi riscontri dei Carabinieri sul posto Aspettiamo una conferma ed è sempre procura da capo di Venezia rivolgere una perla a Filippo Turetta rivolgo un appello a ragazza Finché si costituisca e posta Dare la propria versione dei fatti speranza di non dover dare questa notizia al proseguito Cherchi incontrando La Stampa Ma la ricostruzione dei fatti che potrebbero Turetta sarebbe molto importante anche per lui stesso per questo Ribadisco ha detto non continui questa sua fuga e si ...