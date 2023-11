Ultime Notizie Roma del 18-11-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 novembre 2023)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio la con ufficiosa ma non ufficiale è che il corpo di giovane donna ha trovato stamane dai vigili del fuoco nella zona di Barcis in provincia di Pordenone e di Giulia cecchettin come fa fede Chiara è il procuratore di Venezia Bruno Cherchi allenta il corpo dovrebbe essere il tuo me lo diciamo sulla base dei primi riscontri dei Carabinieri sul posto Aspettiamo una conferma arrivano anche i primi commenti da parte dei familiari della giovane non c’è più niente da dire Filippo ucciso mia cugina Spero che trovino quel vigliacco se non sei già ammazzato anche lui così alla prezzo Giovanni il cugino di Giulia cecchettin Santa Cristina in Aspromonte nel reggino una donna medico se ha 7 anni servizio la guardia medica è stata uccisa a colpi di arma da fuoco in un agguato la vittima ...