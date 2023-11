Ultime Notizie Roma del 18-11-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 novembre 2023)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Mariano ha preso di mira sabato né fabbrica di alluminio Libanese a circa 15 km a nord del confine tra i due paesi l’agenzia ufficiale anni che non riporta vittime precisato che un drone nemico ha lanciato due missili contro una fabbrica di alluminio la strada tra tulle provocando un incendio due civili feriti sono stati portati in ospedale ha detto all’afp il sindaco della località di furto o La Precisa che si tratta del primo attacco controllare dall’ultimo completo del 2006 tra Israele e hezbollah 11 novembre l’esercito israeliano aveva compiuto un primo attacco all’interno del libro contro veicola draghi a circa 45 km a nord dal confine ore sempre più angosciosa di attesa per i familiari di Giulia Cecchetti né Filippo Turetta quando ormai si è giunti a Settimo ...