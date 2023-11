Ultime Notizie Roma del 18-11-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 novembre 2023)dailynews radiogiornale un’informazione Buongiorno dalla redazione studio Giuliano Ferrigno degli Esteri in apertura di giornale il premier Netanyahu ammette che Israele non sta riuscendo nell’intento di ridurre le Vittime civili a gas accusando per questo amato il segretario di stato americano blynken ha chiesto ieri di adottare misure urgenti per porre fine alla violenza dei coloni israeliani contro palestinesi in cisgiordania intanto ride delle forze italiane almeno 3 morti e 7 feriti l’esercito italiano annunciato questa mattina deve recuperare il corpo della stessa di 19 anni presa in ostaggio da Malta Damasco afferma di aver abbattuto missili israeliani sulla capitale siriana la cronaca 30 anni per lo zio e i cugini sono le richieste di ieri di condanna della procura di Reggio Emilia per imputati nel processo sulla morte della diciottenne di origine pakistana ...