Ue | Fontana | “Allargamento ai Balcani occidentali importante valore aggiunto”

(Di sabato 18 novembre 2023) BUDAPEST – “L’dell’Unione Europea aisarebbe unsia per la stabilità dell’area sia per le sfide che riguardano noi tutti. Più in generale si tratterebbe della conclamazione di un riequilibrio, in cui il primato della politica riassumerebbe il proprio ruolo in un’Europa che finora è stata forse troppo concentrata L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Safer Internet Day:, “La tutela dei minori è una priorità assoluta” Delegazione di ragazzi sostenuti dall’Unicef incontra il presidente della Camera: ‘Le istituzioni promuovano ricerca scientifica per sclerosi ...

Per, inoltre, "in questa fase storica, l'dell'Ue ai Balcani occidentali si inquadrerebbe anche in una visione più idonea per affrontare efficacemente le grandi sfide interne e ...

Fontana “Allargamento Ue a Balcani occidentali è valore aggiunto ... Il Denaro

Meloni a cena leader Ue, priorità economia migranti e allargamento Virgilio

Lo ha detto il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, intervenendo a Budapest alla Riunione dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del Sudest europeo in materia di allargamento ...Hanno sottolineato come sia stata una piazza quattro Novembre, nel centro di Perugia, "piena, come da tempo non si vedeva" e primi "confortanti dati" sulle adesioni dei lavoratori allo sciopero Cgil e ...