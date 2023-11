Ucraina | 2 soccorritori uccisi da attacchi missilistici russi a Zaporizhzhia

(Di sabato 18 novembre 2023) Kiev, 18 nov. (Adnkronos) - Due primisono statidanella regione diin. La poliziaha riferito che laa ha lanciato una serie di razzi sul villaggio di Komyshuvakha, vicino alla linea del fronte a, che laa ha annesso l'anno scorso. "A seguito dei primi due, quattro residenti locali sono rimasti feriti ed è scoppiato un incendio in un edificio residenziale", hanno aggiunto. “Quando la polizia e isono arrivati ??sul posto, ihanno effettuato un altro attacco. Due operatori dei servizi di emergenza sono statie altri tre sono ...

Kiev, 18 nov. (Adnkronos) – Due primi soccorritori sono stati uccisi da attacchi missilistici nella regione di Zaporizhzhia in Ucraina. La polizia ucraina ha riferito che la Russia ha lanciato una ser ...Nell'ultima settimana di guerra in Ucraina, il fronte è rimasto statico, senza variazioni sostanziali. Le forze russe hanno condotto offensive verso Avdiivka, nel Donetsk, dove hanno subito gravi perd ...