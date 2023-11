Ubriaco al volante si scontra con un’auto ferma allo stop (facendola ribaltare) poi cerca di fuggire nei campi

Ubriaco passa il volante di un bus al passeggero : fermati entrambi per guida in stato di ebrezza

Protagonista un massese 43enne denunciato dalla polizia. Aveva un tasso alcolemico superiore di circa il quadruplo rispetto al limite consentito dalla legge

Protagonista un massese 43enne denunciato dalla polizia. Aveva un tasso alcolemico superiore di circa il quadruplo rispetto al limite consentito dalla legge.