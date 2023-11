Turetta accende il sospetto di Bernardini De Pace sulle persone sempre zitte

Leggi su iltempo

(Di sabato 18 novembre 2023) Filippoè in fuga e potrebbe essere ancora vivo. Questo è quanto, per ora, si deduce sull'ex fidanzato di Giulia Cecchettin sparito nel nulla. Il corpo della ragazza è stato ritrovato questa mattina in un canalone e continuano le ricerche per capire dove sia finito il 22enne indagato per tentato omicidio. Secondo le ultime ricostruzioni, la macchina del giovane sarebbe stata avvistata in Austria. Questo terribile fatto di cronaca è stato oggetto di dibattito a Stasera Italia Weekend, il programma di approfondimento giornalistico di Rete 4. In collegamento con lo studio, AnnamariaDesi è detta certa che Filippo sia ancora in vita. "Io sono convintissima che sia ancora vivo. Ci vuole molto più coraggio per uccidersi che per uccidere": questa la premessa del celebre avvocato divorzista. ...