TU SI QUE VALES | LA FINALE | CALA IL SIPARIO SULLO SHOW FIRMATO MARIA DE FILIPPI

(Di sabato 18 novembre 2023) Oggi, sabato 18 novembre, in diretta dal Teatro 8 degli Studi Titanus Elios in Roma, l’appuntamento tv è su Canale 5 con la finalissima di questa decima edizione di “Tu Si Que’. 16 gli artisti che grazie al loro talento e alle loro straordinarie esibizioni sono riusciti a conquistare giudici e pubblico e ad approdare alladi questo viaggio ricco di emozioni, strabilianti performer e tanto divertimento. Chi tra loro riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria? Solo un numero artistico si aggiudicherà il montepremi del valore di 100.000 euro in gettoni d’oro. A decretare il/la vincitore/vincitrice sarà il pubblico da casa, che vota tramite SMS al numero 477.000.4 o dal sito web www.wittytv.it o tramite app Witty e app Mediaset Infinity (accessibile da smartphone, smart tv e decoder abilitati) indicando o il codice o il nome del concorrente ...