Tu si que vales | anticipazioni finalissima del 18 novembre 2023

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 18 novembre 2023) Stasera, sabato 18, in prima serata su Canale 5, verrà trasmessa ladi Tu si que. A contendersi il trionfo saranno ben 16 finalisti, pronti a sfidarsi l’uno contro l’altro. Il vincitore si aggiudicherà il montepremi in palio. A decretare il vincitore sarà come ogni anno il pubblico da casa attraverso il proprio voto. Sarà possibile votare via SMS. Anche questa edizione di “Tú sí que” ha riscosso enorme successo dal punto di vista dei dati Auditel. Per la finale di questa sera c’è già da questo momento grandissima attesa. Scopriamo qualche anticipazione in più sulla puntata odierna. Tu si quefinale Alla conduzione di Tu si queanche in occasione dellain ...