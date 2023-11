Trovato un cadavere nel Lago di Barcis | è di Giulia Cecchettin

(Di sabato 18 novembre 2023) È diil corpo di donna rivicino aldi, in provincia di Pordenone, nella mattinata di sabato 18 novembre 2023, a una settimana dalla scomparsa della giovane, che si trovava insieme all’ex fidanzato Filippo Turetta. A spegnere ogni speranza è la Procura di Venezia, in collaborazione con i carabinieri: “Il corpo dovrebbe essere il suo – spiega il Procuratore di Venezia, Bruno Cherchi – lo diciamo sulla base dei primi riscontri dei Carabinieri, sul posto”. La ragazza sarebbe stata vittima di un’aggressione da parte del ragazzo il giorno in cui si sono perse le tracce dei due, secondo quanto emerso da un video registrato dalle telecamere di sorveglianza nel piazzale dell’area industriale di Fossò, dove sono state trovate tracce di sangue e capelli al momento oggetto di ...

una settimana dalla scomparsa dei due ex fidanzati, ildella ragazza è statodurante le ricerche nella zona in provincia di Pordenone. Intanto, sarebbe confermato il passaggio mercoledì della Fiat Punto di Filippo Turetta in Austria. Ieri ...

Il cadavere è stato rinvenuto nei pressi del lago di Barcis, situato in Valcellina a 402 metri di altitudine, dove si sono concentrate le ricerche e le perlustrazioni per la scomparsa di Giulia ...È di Giulia Cecchettin il cadavere trovato stamattina nei pressi del lago di Barcis, in provincia di Pordenone. Lo confermano la procura di Venezia e i carabinieri.