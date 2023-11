Trovato un cadavere di giovane donna nel lago di Barcis Vigili e sommozzatori stavano cercando Giulia Cecchettin

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023) Undiè stato ridaidel fuoco vicino aldi(Pordenone), dove nei giorni scorsi anche itracce dei ragazzi veneti scomparsi sabato scorso,e Filippo Turetta. Lui è indagato da venerdì per tentato omicidio dopo il ritrovamento di sangue e ciocche di capelli in una strada isolata nella zona industriale di Fossò, nel Veneziano, e la diffusione di un video in cui colpisce “a mani nude” la ventiduenne che prova a scappare, ma viene ancora colpita e caricata in auto “apparentemente esanime”. Le ricerche si erano concentrate a, in Valcellina, lungo il percorso che l’auto di Turetta ha fatto nella ...