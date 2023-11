(Di sabato 18 novembre 2023). “Qui c’è un uomo sta urlando endo idi raccolta del. Mi sembra evidente che sia in stato di alterazione, penso che sia drogato o che abbia bevuto”. Questa la chiamata giunta alle ore 18.40 di venerdì (17 novembre)centrale operativa dellatrevigliese da un cittadino che stava passando nel tratto diche congiunge piazzale Ernesto Baslini e viale Monte Grappa. La richiesta di intervento era necessaria, perché i cocci delle bottiglie e dei contenitori dierano dispersi su una parte della carreggiata, rendendo difficile la viabilità, che è stata coordinata dagli agenti arrivati sul posto. Una seconda pattuglia, giunta poco dopo le 19, ha percorso le zone limitrofe per capire ...

Treviglio, rovescia i bidoni del vetro in mezzo alla strada: trentenne fermato dalla Polizia locale BergamoNews.it

Treviglio, la scuola Enfapi si allarga: 100 studenti, otto aule e un indirizzo in più Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Per eliminare il Dudingen basta vincere due set nella sfida al Pala Gianni Asti prevista per domani sera. Kone: "Giocare in casa ci darà la carica giusta" ...Novità per la scuola professionale voluta da Confindustria Bergamo nella Bassa. Entro la fine dell'anno pronta la nuova ala ...