Trentino | FdI strappa con la Lega ed esce dalla giunta Fugatti-bis | “Violati gli accordi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023) Fratelli d’Italia si sfilanuovadella Provincia autonoma di Trento in polemica con il governatore leghista Maurizio, confermato a suon di voti alle elezioni del 22 e 23 ottobre scorsi. A provocare la rottura il rifiuto didi nominare alla vicepresidenza la meloniana Francesca Gerosa, come previsto dall’accordo elettorale tra le due forze: visti i risultati delle urne, più deludenti del previsto per FdI – fermo al 12% dietro il Carroccio al 13% – il rieletto presidente ha ignorato il patto scegliendo come vice Achille Spinelli, assessore uscente allo Sviluppo economico ed esponente della sua lista civica, che ha raccolto il 10%. Al partito della premier sono andati solo due assessorati e nemmeno di primo piano: quello a Cultura e Istruzione, assegnato alla stessa Gerosa, e quello alle ...