Tragedia sulla Variante di Pescara | Studentessa di Medicina perde la vita in uno schianto frontale

Lanella notte tra 11 e il 12 dicembre 2021 a Baritangenziale, all'altezza dello svincolo per via Caldarola. Francesco Galantino ed Elena Lisco che erano a bordo dell'auto sopraggiunta ...

Incidente sulla Bufalotta, scontro tra due auto: morta una donna. 5 i feriti, tra loro due bambini RomaToday

Reggio Emilia, camion perde carico che travolge auto: 2 morti. Autista in fuga arrestato Sky Tg24

Tragedia sfiorata nella tarda mattinata di ieri in via Gaeta ... Sembra anche che l'automobilista non abbia potuto evitare l'impatto, sempre sulla base delle prime indagini. I militari, dopo ...Un tragico incendio si è verificato ieri sera a Corato, costando la vita a Luciana Perrone, 53 anni. Il rogo, divampato nell’appartamento della vittima situato in via Lombroso, ha rapidamente avvolto ...