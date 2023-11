Tragedia a Ancarano | Muore imprenditore agricolo di 68 anni schiacciato dal trattore

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 18 novembre 2023) Teramo - Secondo incidente mortale in agricoltura nel Teramano in un mese. Unaha colpito la comunità di, dove si è verificato l'ennesimo infortunio mortale nel settore. Pompilio Capoferri, un notodi 68, ha perso la vita in seguito al ribaltamento delmentre stava lavorando nel suo terreno. Il figlio dell'uomo è stato testimone dell'incidente e ha immediatamente lanciato l'allarme, attirando l'intervento tempestivo dei soccorsi. Nonostante l'arrivo rapido delle ambulanze del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri, le lesioni da schiacciamento riportate da Capoferri erano troppo gravi, e ogni sforzo per salvarlo è risultato vano. L'incidente è avvenuto poco dopo le 19.30 in contrada Madonna della ...