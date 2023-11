Traffico Roma del 18-11-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 novembre 2023) LuceverdeBen ritrovati dalla nostra redazione delintenso sulle strade della città Queste sono le principali notizie al momento terminata alla manifestazione con corteo tra Piazzale Ostiense Piazza di San Giovanni inintenso ma in corso di normalizzazione per i rilievi a seguito di un incidente precedente rallentamenti sulla tangenziale est tra Largo Passamonti la 24 in direzione della Salaria E a proposito di lavoro il turno in programma questa notte con la chiusura totale della strada tra viale Castrense e via Salaria a partire dalle ore 22 fino alle 6 di domani mattina nelle stesse ora è prevista anche la chiusura è l’ultimo tratto della A24 tra Portonaccio e la tangenziale con uscita obbligatoria Portonaccio domani domenica 19 novembre programma la prima domenica ecologica del periodo autunno inverno ...