Traffico Roma del 18-11-2023 ore 18 | 30

(Di sabato 18 novembre 2023) Luceverdeben trovati dalla redazioneintenso sulle principali strade della città difficoltà in particolare nella zona di Porta San Giovanni ed ampio raggio per una manifestazione con corteo partita nel primo pomeriggio da Piazzale Ostiense i manifestanti sono dunque giunti a destinazione chiusure e deviazioni in atto domani domenica 19 novembre in programma la prima domenica ecologica del periodo autunno inverno2024 previsto lo stop alprivato con alcune deroghe nella fascia verde lo stop sarà Dalle 7:30 alle 12:30 e poi di nuovo dalle 16:30 alle 20:30 per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it e dei camion è tutto grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...