Traffico Roma del 18-11-2023 ore 15 | 30

(Di sabato 18 novembre 2023) LuceverdeBen ritrovati dalla nostra redazione per Mangoni disagi su via del Foro Italico con rallentamenti a partire dall’uscita per via Salaria e cena l’uscita a Tor di Quinto causa della chiusurati viene fuori Italico traghetti Tor di Quinto e la galleria Giovanni XXIII e Farnesina in entrambi i sensi di marcia per la rimozione di alberi caduti sulle strutture antirumore corteo tra Piazzale Ostiense Piazza di Porta San Giovanni e sfilando lungo viale della Piramide Cestia piazza Albania viale Aventino Piazza di Porta Capena via di San Gregorio via Labicana viale Alessandro Manzoni via Emanuele Filiberto possibili chiusure e deviazioni che per le linee di trasporto pubblico manifestanti raduno anche in via dei Monti Tiburtini il corteo giungerà al largo Antonio Beltramelli percorrendo via Filippo Meda e via delle Cave di Pietralata ...