Traffico Roma del 18-11-2023 ore 14 | 30

(Di sabato 18 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina in programma un intervento straordinario di decoro urbano e sicurezza stradale sulla tangenziale est in particolare nel tratto di circa 6 km compreso tra via Nola e via Salaria è prevista la chiusura alla circolazione l’intervento congiunto coordinato dal dipartimento tutela ambientale vedrai impegnate le squadre i tecnici del servizio giardini della ma della dipartimento coordinamento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana di pareti dell’ufficio speciale decoro Urbano della polizia locale diè in arrivo la prima domenica ecologica della stagione domani stop alprivato all’interno della fascia verde al mattino Dalle 7:30 alle 12:30 nel corso del pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30 ...