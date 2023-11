Traffico Roma del 18-11-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 novembre 2023) Luceverdevedi trovati dalla redazione permangono i disagi sulla tangenziale con auto in fila a partire dall’uscita di via delle Valli fino all’uscita di Tor di Quinto causa della chiusura aldi via del Foro Italico tra via di Tor di Quinto la galleria Giovanni XXIII e Farnesina in entrambi i sensi di marcia per la rimozione di alberi caduti sulle strutture antirumore la riapertura e sta intorno alle ore 16 aNord trafficata via Cassia tra la Giustiniana Tomba di Nerone nelle due direzioni sul grande raccordo anulare si rallenta in carreggiata interna tra l’uscita del Sant’Andrea via Salaria è uscita di via Nomentana & via Tiburtina fuori raccordo si sta in coda per incidente tra Spinaceto e Castel di Decima direzione Pomezia siamo sulla via Pontina chiusura notturna questa sera sulla tangenziale per poter ...