Traffico Roma del 18-11-2023 ore 12 | 30

(Di sabato 18 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità circolazione in coda sulla tangenziale est a partire da Salaria e fino a viale Tor di Quinto in direzione dello Stadio Olimpico disagi questi dovuti alla chiusura aldelle due carreggiate di via del Foro Italico tra viale di Tor di Quinto le gallerie Giovanni XXIII e Farnesina per interventi di potatura con divieto attivo sino a cessate esigenze prudenza nella guida per un incidente su via Pontina forti incolonnamenti dall’Eur verso svincolo per via di Decima Castel Porziano in direzione di Latina ricordiamo nel primo pomeriggio due manifestazioni la prima con corteo interesserà dalle ore 14 alle 18 le vie da Piazzale Ostiense a Piazza di Porta San Giovanni successivamente dalle ore 14:30 alle 18:30 altra manifestazione sempre con corteo con percorso da ...