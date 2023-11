Traffico Roma del 18-11-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 novembre 2023) Luceverdevetro mattina l’ascoltoin coda sulla tangenziale Tra le uscite di via delle Valli e viale di Tor di Quinto verso lo stadio Olimpico ed è chiusa via del Foro Italico tra viale di Tor di Quinto è la galleria Giovanni XXIII e Farnesina in entrambi i sensi di marcia per la rimozione di alberi caduti sulle strutture antirumore da ripetere previsto intorno alle ore 16 si rallenta persul Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Flaminia e Salaria trafficata via Aurelia e via Aurelia Antica con riduzione di carreggiata in prossimità di circonvallazione Aurelia per i trasporti fino a domani domenica 19 novembre per interventi di manutenzione sospesa la circolazione ferroviaria della fl1 traOstiense e Fiumicino aeroporto e comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete ...