Traffico Roma del 18-11-2023 ore 10 | 30

(Di sabato 18 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI Eurservizi per la mobilità in programma oggi pomeriggio in città possibili chiusure ale deviazioni per le linee del trasporto pubblico il primo corteo sarà da via dei Monti Tiburtini a Largo Beltramelli passando per via Meda e via delle Cave di Pietralata sono attese 500 persone saranno possibili Stop per 6 linee di bus della zona e la II corteo invece da Piazzale Ostiense raggiungerà Piazza di Porta San Giovanni sfilando lungo viale della Piramide Cestia piazza Albania viale Aventino Piazza di Porta Capena via di San Gregorio via Labicana Viale Manzoni e via Emanuele Filiberto all’iniziativa è prevista la partecipazione di circa 5000 persone fino alle 18 circa deviazioni o limitazioni per 28 linee di bus domani la con la prima domenica ecologica della stagione Dalle 7:30 alle ...