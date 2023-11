Traffico Roma del 18-11-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 novembre 2023) LuceverdeBen ritrovati dalla redazione disagi alsu via del Foro Italico a causa dei lavori di potatura che hanno comportato la chiusura altra viale di Tor di Quinto e le gallerie Giovanni XXIII e Farnesina nei due sensi di marcia ripercussioni d-code al momento a partire da Salaria verso lo stadio Olimpico in carreggiata opposta file per chi proviene da via della Pineta Sacchetti bravi rallentamenti lungo la Cassia tra all’Olgiata e la Giustiniana maggiori dettagli su questi altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it Grazie per l’attenzione Un saluto da Elisa baciarello servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità