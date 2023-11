Traffico Roma del 18-11-2023 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità alsu via del Foro Italico a causa di lavori di potatura a chiusura alfino a cessate esigenze tra viale di Tor di Quinto le gallerie Giovanni XXIII e Farnesina nelle due direzioni al momento code da Salaria in direzione dello stato il primo pomeriggio dalle ore 14 alle 18 prevista una manifestazione con corteo che partendo da Piazzale Ostiense giungerà a Piazza di Porta San Giovanni deviazioni nel trasporto per circa 26 min e successivamente dalle ore 14:30 alle ore 18:30 per un’altra manifestazione sempre con corteo possibili disagi altra via dei Monti Tiburtini è largo Antonio Beltramelli modifiche limitazioni anche in questo caso per le linee 61111 450 542 e 544 in entrambi i casi ricordiamo che per ...