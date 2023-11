Traffico Roma del 18-11-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 novembre 2023) LuceverdeMary trovati dalla redazione resta poco ilsulla rete viaria diunica segnalazione di disagi alla circolazione su via del Foro Italico a causa di lavori di potatura chiusurafino a cessate esigenze tra viale di Tor di Quinto e le gallerie Giovanni XXIII e Farnesina nelle due direzioni al momento code da Salaria in direzione dello Stadio Olimpico trasporto disagi sulla ferroviaViterbo interrotta per un guasto tecnico tra Catalano e Vignanello nelle due direzioni bus sostitutivi in servizio maggiori dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it Grazie per l’attenzione Un saluto da Elisa baciarello un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...