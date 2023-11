Traffico Roma del 18-11-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 novembre 2023) Luceverdeben trovati dalla redazione e pocoal momento sulla rete viaria della capitale e brevi code interessano via del Foro Italico tra Salaria e Corso di Francia in direzione dello Stadio Olimpico ricordiamo che per i lavori di sostituzione di un ponte ferroviario resta chiuso un tratto di via della Magliana 3 raccordo anulare via Portuense prestare attenzione alla segnaletica possibili rallentamenti trasporto fino a domani domenica 19 novembre per interventi di manutenzione sospesa la circolazione ferroviaria della fl1 traOstiense Fiumicino aeroporto per le tratte cancellate sono stop daTermini e buste con fermate intermedie daOstiense maggiori dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it Grazie per la Un saluto da ...