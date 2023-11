Tottenham | occhi su un attaccante del Barcellona

(Di sabato 18 novembre 2023) Ilcerca un rinforzo per l'attacco in vista del prossimo mercato di gennaio. Secondo Football Transfers, il club inglese ha "mollato"...

Bayern Monaco - occhi in casa Tottenham : ok di Postecoglou alla cessione

Bayern Monaco - occhi in casa Tottenham per gennaio : ok Postecoglou alla cessione

...stagioni al Verona era diventato un uomo - mercato Barak e su di lui da tempo aveva messo gli... Alla fine, il Napoli ha ricevuto un'offerta per portare il centrocampista Ndombele dal...

Tottenham, occhi su Iling-Junior per il mercato di gennaio. Alla Juve non ha spazio Voce Giallo Rossa

TOTTENHAM, OCCHI SU SANCHO PER GENNAIO - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Tottenham cerca un rinforzo per l'attacco in vista del prossimo mercato di gennaio. Secondo Football Transfers, il club inglese ha "mollato" Ivan Toney del Brentford per puntare sul brasiliano del ...La Vecchia Signora lo considera un patrimonio della propria rosa ma, qualora dovesse arrivare un’offerta concreta da parte del Tottenham, la valuterebbe attentamente. Non è quindi escluso che il ...