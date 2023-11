Tomei recupera Cargnelutti | ma perde l’ex De Risio | i convocati del Monopoli

(Di sabato 18 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPresentata la gara del “Veneziani” in conferenza stampa, Francescoha diramato l’elenco deidelper l’impegno casalingo di domani contro il Benevento. Sono 25 gli atleti che saranno a disposizione del tecnico di Pescara. Tre gli assenti, oltre ad Angileri e Sorgente non sarà della gara neancheCarlo De. La buona notizia perè rappresentata dal ritorno del difensore. Questo l’elenco dei: Portieri: Alloj, Botis, Perina.Difensori: Dibenedetto,, Fornasier, Fazio, Viteritti, Ferrini, Cristallo, De Santis.Centrocampisti: Piarulli, Vassallo, Hamlili, Mazzotta, Iaccarino.Attaccanti: Starita, De Paoli, Santaniello, Borello, D’Agostino, ...

Tomei recupera Cargnelutti, ma perde l'ex De Risio: i convocati del ... anteprima24.it

I “custodi“ del loggiato. L'ottica Tomei resiste: "Il Piazzone ha un ... LA NAZIONE

Quinto risultato utile di fila per il Monopoli che ieri ha espugnato il 'Liguori' di Torre del Greco grazie ad una rete di Ferrini: "Non sono queste le partite che mi ...Il numero 10 bianconero accusa un fastidioso problema ai tendini. Out anche i giovani Tomei e Nelli. Ma recuperano Pizza e Ceciarini.