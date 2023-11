Tomei | gli under contro il Benevento | “Avanti con la politica societaria”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 novembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiDopo cinque risultati utili consecutivi, la gara con ilrappresenta una sorta di banco di prova per il Monopoli. La compagine pugliese vuole continuare a risalire la classifica, lasciandosi alle spalle le zone calde della stessa e avvicinando alle posizioni che garantiscono, a fine stagione, la partecipazione ai play off. Squadra in fiducia quella di Francescoe proprio il tecnico originario di Pescara ha fatto il punto della situazione in vista della gara con la Strega in conferenza stampa. Queste le sue parole. Disponibili – Non ci sarà Angileri che non siamo riusciti a recuperare, De Risio ha avuto un piccolo affaticamento e non lo rischiamo. Per il resto ci siamo tutti, compreso Cargnelutti che sarà a disposizione.– Faremo di tutto per affrontare una squadra oggettivamente di ...