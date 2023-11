Todd Snyder è pronto a portare la sua idea di menswear nel nuovo progetto di Woolrich

Leggi su gqitalia

(Di sabato 18 novembre 2023) È un periodo pieno di novità per. Dopo l’annuncio della sua presenza al Pitti Uomo, è arrivato anche quello della sua nomina a direttore creativo della linea Black Label di. La collezione, che verrà ribattezzataBlack Label by, avrà il compito di unire l’heritage del marchio americano con l’estetica senza tempo di uno designer più attivi e prolifici nella moda maschile. «Ho sempre nutrito la più profonda ammirazione per i brand dal forte heritage americano e cerco di lavorare con i migliori», ha dichiarato. «Da bambino indossavo capie successivamente ho spesso scelto i loro tessuti per le mie creazioni.è un esempio di azienda con radici profonde e sono entusiasta di ...