Tiro a segno | i qualificati dell’Italia per le Finali di Coppa del Mondo 2023 | cinque azzurri a Doha

(Di sabato 18 novembre 2023) Si terranno da martedì 21 a sabato 25 novembre a(Qatar) ledideldi: sonogli italiani che hanno staccato il pass per le gare in programma al Losail Shooting Range attraverso il ranking. A rappresentare l’Italia saranno Danilo Dennis Sollazzo nella carabina da 10 metri, Paolo Monna e Federico Nilo Maldini nella pistola da 10 metri, Massimo Spinella nella pistola automatica da 25 metri e Sofia Ceccarello nella carabina 3 posizioni da 50 metri. In ogni gara saranno al massimo 17 i partecipanti: sonoi tre medagliati mondiali ed i primi dodici del ranking mondiale, a cui si aggiungono due wild card, scelte dal Comitato Organizzatore del Qatar. In palio le Sfere di Cristallo ...