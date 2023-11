Thuram | gol suo o autogol in Francia-Gibilterra | la Uefa ha scelto

Leggi su inter-news

(Di sabato 18 novembre 2023)sta giocando, con primo tempo addirittura finito 7-0 per i transalpini. Laha deciso sull’assegnazione della seconda marcatura. SCELTA ? Il secondo gol dellacontroè stato assegnato a Marcus. Il giocatore dell’Inter in rete ma su deviazione di Mouelhi. Laha però deciso di dare il gol al giocatore dell’Inter, partito titolare al centro dell’attacco transalpino insieme a Mbappe e Coman. Laha chiuso il primo tempo sul punteggio di 7 a 0. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 ...