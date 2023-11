The White Lotus tornerà presto | “Sarà più lungo | più grande | più folle”

(Di sabato 18 novembre 2023) Finalmente si ritorna a parlare di serie tv, nuove uscite, e nuove stagioni delle nostre serie preferite. Una è sicuramente quella di The, uno dei progetti più attesi. Ovviamente sappiamo che ciuna terza stagione confermata, ma come? Cosa ci aspetta? The: “Più, più, più” Abbiamo avuto una prima conferma da Variety che la prossima stagione, dopo le due stagioni si sposterà in Thailandia. Sebbene la HBO abbia rifiutato di commentare, diverse fonti vicine alla produzione hanno confermato la notizia alla pubblicazione, aggiungendo cheha trascorso del tempo nel Paese per individuare i luoghi. E’ possibile che, ...

The White Lotus 3 e la serie prequel di IT rinviate al 2025? Parla il capo di HBO

The White Lotus 3 - location - cast e quando esce su Sky e NOW

The Bear - stagione 3 in arrivo : rinnovata la serie con Jeremy Allen White

The Iron Claw - Jeremy Allen White non voleva stare accanto a Zac Efron sul set : "Sembravo minuscolo"

Al GQ Men of the Year - Jeremy Allen White ha reso la cravatta nera la cosa più sexy sul pianeta Terra

... di Carmy (l'incredibile e immobile Jeremy Allen) e il suicidio del fratello, di Richie ... L'aspetto che la maggioranza di pubblico e critica hanno omaggiato inBear è l'opera di flusso ...

Ecco quando torneranno The Last of Us, House of the Dragon e The ... WIRED Italia

6 reasons the Braves won their surprising trade with the White Sox House That Hank Built

White Collar e Quell’uragano di papà potrebbero tornare Matt Bomer, protagonista di White Collar, ha rivelato in un’intervista con TvLine che ci sono stati incontri e discussioni riguardo al possibil ...Finalmente si ritorna a parlare di serie tv, nuove uscite, e nuove stagioni delle nostre serie preferite. Una è sicuramente ...