The Tunnel – Trappola nel buio | è tratto da una storia vera?

Leggi su screenworld

(Di sabato 18 novembre 2023) Thenelnon èda una, poiché i personaggi e gli eventi sono inventati, ma si ispira a fatti storici che hanno influenzato fortemente la Norvegia e l’opinione pubblica norvegese. In particolare su svariati incendi che si sono venuti a creare all’interno deiche collegano diverse città della zona e che in alcuni casi sono lunghi anche una decina di chilometri. La situazione deiin Norvegia è più tragica di quanto si possa pensare e per questo motivo il regista Pål Øie ha voluto mettere in scena questo film, in quanto forte critica alla società contemporanea norvegese. Il problema principale risiede nel fatto che non ci sono uscite di sicurezza all’interno delle gallerie, se non per l’entrata e ...