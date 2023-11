Così Paola Ballabio, Organisational Behaviour & Talent Managemente Partner di Awair, a margine del Talent & Innovation Day del Forum Risorse Umane di Comunicazione Italiana, l'...

«The Consultant», un misterioso Christoph Waltz in un ambiente di lavoro distopico (voto 6½) Corriere della Sera

The Consultant, una serie thriller spassosamente sopra le righe. Con un diabolico Christoph Waltz MYmovies.it

Siamo orgogliosi di fare la differenza in un mercato in continuo sviluppo e pieno di sfide. Per vincerle crediamo nell'importanza delle persone, nel loro valore e nella loro crescita. Per questo ...A supporto della crescita aziendale, ricerchiamo un/una Packaging Engineer Junior Consultant per l'esecuzione di progetti in ambito farmaceutico. Le principali attività in cui sarai coinvolto/a sono: ...